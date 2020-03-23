23.03.2020 (16:32)

В Ульяновском соединении Воздушно-десантных войск завершился первый этап конкурса специалистов связи «Лучший экипаж связи ВДВ-2020»

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился первый отборочный этап конкурса по полевой выучке среди специалистов связи «Лучший экипаж связи ВДВ-2020».

В полевых условиях военнослужащие подразделений связи соединения выполнили задачи и нормативы по развёртыванию, работе, перемещению современных станций спутниковой связи, командно-штабных машин и типовых автоматизированных модулей полевых командных пунктов ВДВ.

Проведение первого этапа конкурса показало, что военнослужащие с лёгкостью справляются с освоением новых образцов современной техники связи, постоянно совершенствуют свои теоретические знания и умело применяют их на практике, обеспечивая качественную, непрерывную и бесперебойную связь.

В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

По итогам первого этапа конкурса «Лучший экипаж ВДВ-2020», в упорной борьбе, были отобраны три экипажа связи, которые примут участие в третьем этапе конкурса «Лучший экипаж связи ВДВ-2020» и будут отстаивать честь подразделения среди соединений ВДВ, по итогам которого победитель будет представлять прославленные Воздушно-десантные войска на конкурсе по полевой выучке среди подразделений связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием – 2020», проводимого в рамках Армейских международных игр.

Всего в конкурсе было задействовано более 100 военнослужащих соединения и свыше 10 единиц специальной техники связи.

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