Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2020 (16:32)

В Ульяновском соединении Воздушно-десантных войск завершился первый этап конкурса специалистов связи «Лучший экипаж связи ВДВ-2020»

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился первый отборочный этап конкурса по полевой выучке среди специалистов связи «Лучший экипаж связи ВДВ-2020».

В полевых условиях военнослужащие подразделений связи соединения выполнили задачи и нормативы по развёртыванию, работе, перемещению современных станций спутниковой связи, командно-штабных машин и типовых автоматизированных модулей полевых командных пунктов ВДВ.

Проведение первого этапа конкурса показало, что военнослужащие с лёгкостью справляются с освоением новых образцов современной техники связи, постоянно совершенствуют свои теоретические знания и умело применяют их на практике, обеспечивая качественную, непрерывную и бесперебойную связь.

В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

По итогам первого этапа конкурса «Лучший экипаж ВДВ-2020», в упорной борьбе, были отобраны три экипажа связи, которые примут участие в третьем этапе конкурса «Лучший экипаж связи ВДВ-2020» и будут отстаивать честь подразделения среди соединений ВДВ, по итогам которого победитель будет представлять прославленные Воздушно-десантные войска на конкурсе по полевой выучке среди подразделений связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием – 2020», проводимого в рамках Армейских международных игр.

Всего в конкурсе было задействовано более 100 военнослужащих соединения и свыше 10 единиц специальной техники связи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Водители ЮВО в Ставропольском крае отработали уход от авиаудара
На горном полигоне «Раевский» под Новороссийском завершился чемпионат ВДВ по горному троеборью
В соединении дальней авиации прошел отборочный этап конкурса «Уверенный прием - 2020»
В Тульском суворовском военном училище провели урок мужества-встречу с ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Метки:
Воздушно-десантные войска , АрМИ , Уверенный прием
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false