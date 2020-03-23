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23.03.2020 (16:27)

В Калининградской области мотострелки проводят учение с боевой стрельбой

В хоте тактического учения военнослужащие мотострелкового соединения Балтийского флота отработают тактические действия в обороне и наступлении.

На одном из полигонов в Калининградской области личный состав мотострелкового соединения армейского корпуса БФ приступил к проведению батальонного тактического учения.

В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано порядка 1000 военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град». 

В ходе БТУ личным составом подразделений мотострелкового соединения с приданными силами в постоянно меняющейся обстановке учебного боя будут выполнены нормативы по развертыванию подразделений, тактической, инженерной и специальной подготовкам, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

На заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

Особенностью учения является отработка вопросов подготовки и ведения наступательного и оборонительного боя мотострелковыми подразделениями в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Мотострелковые войска , Западный военный округ
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