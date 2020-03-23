23.03.2020 (16:24)

Российские военнослужащие уничтожили условного противника на учении в Таджикистане

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 201 военной базы уничтожили условного противника в ходе учения в Таджикистане.

По замыслу учений, боевики незаконных вооруженных формирований в пешем порядке и на автомобилях выдвинулись в направлении российских военных объектов с целью проведения диверсий на складах ракетного артиллерийского вооружения.

Разделившись на маневренные группы, российские мотострелки на технике совершили марш сразу по двум направлениям: в районы горных полигонов Ляур и Самбули. Укрепившись на господствующих высотах, расчеты огневых средств заняли позиционную оборону. На удалении до 15 километров артиллеристы нанесли по противнику огневой удар из 152-мм самоходных гаубиц «Акация». Завершили разгром боевиков мотострелковые подразделения на бронетранспортерах БТР-82А и при поддержке танков Т-72.

Руководители учений осуществляли контроль за маневрами и действиями подразделений, вели учет эффективности поражения целей и корректировку огня с помощью расчетов беспилотной авиации «Орлан-10».

Всего в ходе тактического учения приняли участие около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц боевой и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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