23.03.2020 (16:20)

В казачьем танковом полку ЦВО в Челябинской области откроют мемориальную комнату танкиста-аса Семёна Хохрякова

В расположении казачьего танкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, откроют мемориальную комнату дважды Героя Советского Союза танкиста-аса майора Семёна Хохрякова. Открытие запланировано на начало мая текущего года.

Памятное помещение, оформленное в стилистике военного времени, будет размещено в казарме танкового батальона. В комнате будет находиться кровать героя-фронтовика, портрет и его бюст на отдельном постаменте. Стены будут украшены стендами с описанием боевого пути легендарного комбата-танкиста и его подвигов.

В октябре 2019 года имя майора Семена Хохрякова навечно внесено в списки казачьего танкового полка танковой дивизии ЦВО и зачитывается каждый вечер во время воинского ритуала вечерней поверки.

Майор Семён Васильевич Хохряков — уроженец Челябинской области. Дважды Герой Советского Союза, один из самых результативных танкистов Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях по освобождению городов Староконстантинова и Проскурова в 1944 и Ченстохова и Бунцлау в 1945 годах. Под Староконстантиновом батальон Хохрякова, в котором оставалось четыре танка, принял бой с 25 немецко-фашистскими танками, из которых экипаж Хохрякова уничтожил три танка.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице