Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2020 (16:00)

В Санкт-Петербурге завершен капитальный ремонт 30 танков Т-34 для участия в праздничных мероприятиях 9 мая

На бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге завершён капитальный ремонт 30 танков Т-34, находящихся на оснащении танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Специалисты завода осуществили полную разборку и сборку каждого танка, очистили корпус и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты, восстановив до исправных их состояние, заменены на новые ряд резиновых деталей. После ремонта все танки прошли обкатку и в настоящее время погружены на железнодорожный эшелон для убытия в подмосковное Алабино.

В Московской области экипажи гвардейской танковой армии ЗВО осуществят приёмку техники и приступят к тренировкам для участия в военном параде на Красной площади 9 мая.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Калининградской области началось учение с ракетным соединением армейского корпуса Балтийского флота
Выпускники танковых учебных центров впервые отработали тактику «танковой карусели» в горах
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО выполнили скоростное маневрирование на самоходных гаубиц «Мста-СМ2» в Рязанской области
В Калининградской области прошла тренировка радиотехнических подразделений ПВО

Метки:
Танки , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false