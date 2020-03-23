23.03.2020 (16:00)
В Санкт-Петербурге завершен капитальный ремонт 30 танков Т-34 для участия в праздничных мероприятиях 9 мая
На бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге завершён капитальный ремонт 30 танков Т-34, находящихся на оснащении танковой армии Западного военного округа (ЗВО).
Специалисты завода осуществили полную разборку и сборку каждого танка, очистили корпус и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты, восстановив до исправных их состояние, заменены на новые ряд резиновых деталей. После ремонта все танки прошли обкатку и в настоящее время погружены на железнодорожный эшелон для убытия в подмосковное Алабино.
В Московской области экипажи гвардейской танковой армии ЗВО осуществят приёмку техники и приступят к тренировкам для участия в военном параде на Красной площади 9 мая.
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