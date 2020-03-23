23.03.2020 (15:57)

Безогневой способ борьбы с ударными беспилотниками отработали военнослужащие ЦВО на Южном Урале

Безогневой способ защиты танковых колонн на марше отработали военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

Используя штатные средства радиоэлектронной борьбы «Житель» и расчет Р-934 из состава комплекса «Борисоглебск», военнослужащие защитили танковые колонны, совершающие марш через открытый участок местности и на стоянке при проведении маскировки на местности от беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в ударном снаряжении.

В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты комплексов Р-934 запеленговали направление и координаты движения БпЛА условного противника, передав данные группе командования. Затем, применив комплекс «Житель», специалисты радиоэлектронной борьбы дезорганизовали систему управления и геопривязки систем спутниковой навигации дронов условного противника. Безогневой способ защиты военной техники на марше и стоянке позволил существенно снизить эффективность управления и точность нанесения удара при помощи БпЛА, а также позволил танковому полку пройти невидимым для беспилотников условного противника по открытому участку местности.

Ранее сообщалось, что для защиты военной техники на марше во время учений в соединении были сформированы мобильные огневые группы противодействия дронам противника из состава танковых и мотострелковых рот, действующих на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетягачах МТЛБ с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих, в том числе из состава отдельного соединения радиоэлектронной борьбы ЦВО, а также свыше 120 единиц военной и специальной техники.

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