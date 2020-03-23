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23.03.2020 (15:54)

Артиллеристы горного соединения ЦВО применили тактику огневого прочесывания во время учений

Военнослужащие артиллерийского подразделения горного мотострелкового соединения 41-го общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, во время учения отработали тактику огневого прочесывания из САУ «Нона-СВК».

По замыслу учений, артиллеристам необходимо было вытеснить условного противника с господствующих высот и обеспечить безопасное продвижение мотострелковых подразделений. Для выполнения учебно-боевой задачи артиллеристы открыли огонь из САУ «Нона-СВК» по участкам местности, на которых могли скрытно находится позиции условного противника и исключить его возможные контратаки. Во время огневого прочесывания артиллеристы создали полосу огня из нескольких рубежей и последовательно переносили огонь с рубежа на рубеж. Сосредоточенный огонь велся по нескольким точкам одновременно. Контроль поражения целей в заданных координатах осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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