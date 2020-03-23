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23.03.2020 (15:52)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приняли участие в международной акции «Сад памяти»

В поселке Каратаг Турсунзадаевского района Таджикистана российские военнослужащие и ветераны 201-й военной базы приняли участие в международной акции «Сад памяти».

Ровно 50 декоративных сосен были высажены у мемориала воинам Великой Отечественной войны в память о погибших. В завершение мероприятия участники акции минутой молчания почтили память фронтовиков, павших за Родину.

Таджикистан внёс большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В страну были эвакуированы люди из Ленинграда, Москвы, Минска и других населённых пунктов. На фронты из Таджикистана было призвано 289 тыс. человек, из них 100 тыс. не вернулись домой. Героями Советского Союза стали 64 бойца.

Цель международной акция «Сад памяти» — высадить 27 млн деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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