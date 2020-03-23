23.03.2020 (15:44)

Завершена оцифровка архива военкомата Белгородской области об участниках Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Белгородской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы участников Великой Отечественной войны.

Для размещения в музее «Дорога памяти» оцифрованы документы более 188 тыс. фронтовиков. Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Военкомат завершил обработку собственного архива, где хранятся документы всех состоящих на учёте ветеранов войны региона.

Однако в каждом районном отделе военкомата продолжится приём дополнительных документов от родственников фронтовиков. В них развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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