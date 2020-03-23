23.03.2020 (15:30)

Легендарный именной танк Т-34-85 «Боевая подруга» после восстановления проверен ходовыми испытаниями на трассе танкового биатлона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Легендарный именной танк Т-34-85 «Боевая подруга» после восстановления проверен ходовыми испытаниями на трассе танкового биатлона

В Благовещенске специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского провели ходовые испытания легендарного именного танка Т-34-85 первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской.

Танк восстанавливают более двух лет из пустого корпуса, который находился на одной из баз хранения списанной техники. В прошлом году были восстановлены исторический вид машины, трансмиссия и силовое отделение. В текущем году танку восстановили ходовую часть. Ведется работа по восстановлению боевого отделения и отделения управления боевой машины.

В ходе тестовых заездов танк проверили на полигоне училища, проехав по маршруту препятствий конкурса «Танковый биатлон». Боевая машина показала высокие ходовые качества.

Справочно:

Танк Т-34-85 «Боевая подруга» стал легендарным ещё в годы Великой Отечественной войны. Его за собственные средства приобрела Герой Советского Союза Мария Октябрьская. Она с личного разрешения Иосифа Сталина стала первой в мире женщиной механиком-водителем, которая воевала на именной машине с надписью «Боевая подруга».

Восстановленный коллективом ДВОКУ танк принимал участие в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. О том, что он является легендарным, свидетельствуют формуляр машины, оставшиеся надписи и знаки на башне. На стволе имеются пять звезд, что говорит об успешном уничтожении пяти боевых единиц техники противника. Также имеется знак «Гвардия», белая стрела и надпись «Боевая подруга».

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