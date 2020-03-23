23.03.2020 (15:30)
Легендарный именной танк Т-34-85 «Боевая подруга» после восстановления проверен ходовыми испытаниями на трассе танкового биатлона
В Благовещенске специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского провели ходовые испытания легендарного именного танка Т-34-85 первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской.
Танк восстанавливают более двух лет из пустого корпуса, который находился на одной из баз хранения списанной техники. В прошлом году были восстановлены исторический вид машины, трансмиссия и силовое отделение. В текущем году танку восстановили ходовую часть. Ведется работа по восстановлению боевого отделения и отделения управления боевой машины.
В ходе тестовых заездов танк проверили на полигоне училища, проехав по маршруту препятствий конкурса «Танковый биатлон». Боевая машина показала высокие ходовые качества.
Справочно:
Танк Т-34-85 «Боевая подруга» стал легендарным ещё в годы Великой Отечественной войны. Его за собственные средства приобрела Герой Советского Союза Мария Октябрьская. Она с личного разрешения Иосифа Сталина стала первой в мире женщиной механиком-водителем, которая воевала на именной машине с надписью «Боевая подруга».
Восстановленный коллективом ДВОКУ танк принимал участие в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. О том, что он является легендарным, свидетельствуют формуляр машины, оставшиеся надписи и знаки на башне. На стволе имеются пять звезд, что говорит об успешном уничтожении пяти боевых единиц техники противника. Также имеется знак «Гвардия», белая стрела и надпись «Боевая подруга».