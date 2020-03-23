23.03.2020 (15:00)

Санкт-петербургские нахимовцы совершили виртуальную экскурсию в Центральный военно-морской музей

В Санкт-Петербурге специалисты Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени Петра Великого продолжают чтение цикла лекций «Художники-маринисты России» в Нахимовском военно-морском училище. Очередная лекция, посвященная творчеству Алексея Боголюбова, практически превратилась в содержательную виртуальную экскурсию по развернутой несколько месяцев назад в ЦВММ к 195-летию Боголюбова выставке «Страницы жизни моряка-художника».

Первую из шести лекций цикла «Маринисты России от Петра Первого до Ивана Айвазовского» нахимовцам прочитал руководитель мастерской военных художников-маринистов музея Игорь Дементьев, вторую — член мастерской Сергей Макаров.

В рамках лекции-экскурсии будущие моряки узнали о жизни и творчестве Алексея Петровича Боголюбова — морского офицера, знаменитого художника, активного пропагандиста русской культуры и знатока новых направлений европейского искусства. 10 лет офицерской службы будущего художника прошли в Кронштадте. После окончания Морского кадетского корпуса он ходил на военных судах различного класса — 92-пушечном корабле «Волга», бриге «Усердие», пароходо-фрегатах «Император Александр I», «Камчатка». В свободное время рисовал.

Узнали нахимовцы и о том, как Максимилиан Лейхтенбергский — президент Императорской академии художеств — дал Боголюбову напутствие, которое решило судьбу лейтенанта: «Желаю вам счастья и науки, и чем быть дюжинным офицером, будьте художником, кажется вы, тут вновь успеете».

В ближайших планах сотрудничества живописцев ЦВММ с Нахимовским военно-морским училищем — лекции заслуженного художника России Андрея Троня о маринах Александра Беггрова и заслуженного художника России Вячеслава Овчинникова о советской маринистике. Их коллеги — члены мастерской художников-маринистов — расскажут нахимовцам о жизни и творчестве Боголюбова, Ткаченко, Гриценко, Латри, Арцеулова и других маринистов. Завершит курс лекция о современной маринистике России хранителя фонда изобразительного искусства ЦВММ Марии Олейник.

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