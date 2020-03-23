23.03.2020 (14:00)

Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Грайворон» в конце марта приступит к подготовке в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Сформированный экипаж малого ракетного корабля проекта 21631 «Грайворон» в конце марта прибудет в Санкт-Петербург, где приступит к подготовке на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Экипаж пройдет полный цикл обучения по уже апробированным программам, которые включают в себя курсы теоретической и практической подготовки. В ходе обучения будут применяться учебно-тренажерные комплексы Объединенного учебного центра ВМФ, позволяющие отработать действия боевых расчетов корабля. Как обязательный элемент подготовки для экипажей кораблей различных классов будут проведены и тренировки по борьбе за живучесть.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (разработчик АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»), строящиеся для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе, являются многоцелевыми кораблями, оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

В настоящее время семь кораблей проекта 21631 — головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» — уже несут службу в составе ВМФ России. На стапелях завода ведется строительство еще четырех единиц — «Грайворон», «Град», «Наро-Фоминск» и «Ставрополь».

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