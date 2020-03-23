23.03.2020 (13:11)

В Калининградской области началось учение с ракетным соединением армейского корпуса Балтийского флота

С расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» армейского корпуса Балтийского флота в рамках лагерного сбора на одном из полигонов в Калининградской области началось учение по нанесению массированных ракетных ударов по командным пунктам и другим объектам условного противника.

В настоящее время подразделения ракетного соединения уже совершили марш в назначенный район для выполнения учебно-боевой задачи, в ходе которого отразили атаки условных диверсионно-разведывательных групп и преодолели участки зараженной местности.

В рамках учения в назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер» выполнят электронные пуски по различным целям: командным пунктам, скоплениям живой силы, колоннам бронетехники «противника», а также сдадут нормативы по заряжанию пусковых установок.

В плановом мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих ракетного соединения, задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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