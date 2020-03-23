Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2020 (13:11)

В Калининградской области началось учение с ракетным соединением армейского корпуса Балтийского флота

С расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» армейского корпуса Балтийского флота в рамках лагерного сбора на одном из полигонов в Калининградской области началось учение по нанесению массированных ракетных ударов по командным пунктам и другим объектам условного противника.

В настоящее время подразделения ракетного соединения уже совершили марш в назначенный район для выполнения учебно-боевой задачи, в ходе которого отразили атаки условных диверсионно-разведывательных групп и преодолели участки зараженной местности.

В рамках учения в назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер» выполнят электронные пуски по различным целям: командным пунктам, скоплениям живой силы, колоннам бронетехники «противника», а также сдадут нормативы по заряжанию пусковых установок.

В плановом мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих ракетного соединения, задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО выполнили скоростное маневрирование на самоходных гаубиц «Мста-СМ2» в Рязанской области
В Калининградской области прошла тренировка радиотехнических подразделений ПВО
В Подмосковье инженеры ЗВО навели понтонную переправу через реку

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false