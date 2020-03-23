23.03.2020 (12:56)

Зенитчики тактической группы Северного флота выполнили стрельбы из комплексов «Панцирь-С1» в Арктике

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» из состава тактической группы Северного флота, дислоцированной на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), провели учебно-боевые стрельбы.

Зенитчики выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим бронетранспортеры и снегоходы противника, расположенным на удалении трех километров. Все мишени были успешно поражены огнем из 30-мм скорострельных пушек ЗРПК.

Находящиеся на вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный комплексы «Панцирь-С1» исполнены в арктическом варианте. Они позволяют выполнять все поставленные задачи в сложных условиях Крайнего Севера, при низкой температуре и сильном ветре.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен в основном для обеспечения противовоздушной обороны военных объектов в ближней зоне, но может успешно применяться для поражения надводных и наземных целей.

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