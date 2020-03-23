23.03.2020 (11:04)

Выпускники танковых учебных центров впервые отработали тактику «танковой карусели» в горах

Выпускники военных учебных центров в составе танковых подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) впервые отработали в ночное время тактику «танковой карусели» в горах Северной Осетии на полигоне Тарское.

В ночных боевых стрельбах приняло участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А.

В ходе выполнения упражнения первый танк выполнял стрельбу с места, экипаж второго в это время загружал боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимал позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка были неизвестны. Огонь велся экипажами танков беспрерывно по мишеням в движении.

Подобная меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажей оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач. За счёт сокращения времени показа мишеней

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