Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2020 (10:55)

В Италию прибыло около 100 российских военных специалистов для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции

Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику доставили около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В кратчайшие сроки на авиабазу Практик де Маре ВВС Италии, расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима, доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В соединении дальней авиации прошел отборочный этап конкурса «Уверенный прием - 2020»
Начальник Генерального штаба вооружённых сил Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Летчики Астраханского авиацентра ВКС провели экскурсию на аэродроме для ветерана труда
Первые самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Метки:
Медицина , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false