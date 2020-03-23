23.03.2020 (10:55)

В Италию прибыло около 100 российских военных специалистов для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции

Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику доставили около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В кратчайшие сроки на авиабазу Практик де Маре ВВС Италии, расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима, доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

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