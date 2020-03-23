Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2020 (10:29)

В Крыму завершилось учение с подразделениями соединения береговой обороны

На полигоне Ангарский в Крыму завершилось двустороннее ротное тактическое учение с подразделениями соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

По замыслу учения был объявлен сбор личного состава, после чего воинские подразделения совершили марш в район проведения учения, в ходе которого отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Также в рамках учения военнослужащие провели бой за плацдарм. Используя принцип двусторонности, подразделения действовали как в наступлении, так и в обороне, являясь противоборствующими сторонами.

Для создания условий, максимально приближенных к реальным, на полигоне была смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя, установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин. Кроме того, были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, активно применялись средства имитации огневого поражения, как со стороны атакующих, так и со стороны обороняющихся подразделений.

Данным учением в соединении береговой обороны армейского корпуса ЧФ завершился второй этап слаживания воинских подразделений. После возвращения в пункты постоянной дислокации военнослужащие приступят к подготовке и сдаче итоговой проверки за зимний период обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На Северном Кавказе завершился чемпионат 58-й общевойсковой армии ЮВО по военному пятиборью
В российской военной базе ЮВО в Абхазии проведены семь конкурсов на лучших специалистов материально-технического обеспечения
Подразделения антитеррора морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по отражению нападения условного противника
В войсках 49 армии ЮВО на Кубани и Ставрополье прошли масштабные противодиверсионные тренировки

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false