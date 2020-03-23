23.03.2020 (10:27)

Спецназ ЮВО приступил к воздушно-десантной подготовке на Юге России

Подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп.

В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» и Ми-35М, а также ориентирование на местности и совершение марш-бросков на расстояния свыше 20 км.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке в подразделениях спецназа будет проведено свыше 5 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет-2».

Ранее бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны все возможные действия парашютиста в воздухе, в том числе и при приземлении на различные препятствия.

Также с военнослужащими ЮВО будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки приземления.

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