23.03.2020 (10:24)

Ракетные комплексы «Искандер» поразили условные цели на Ставрополье

Военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, в ходе полевого выхода уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника на полигоне Серноводский в Ставропольском крае.

Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов.

Получив координаты, ракетчики уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет на удалении несколько сотен километров.

Ракетчики также многократно отработали смену стартовых позиций, отражение нападения условной диверсионно-разведывательные группы.

На занятиях было задействовано более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

Всего к лагерному сбору ракетных войск и артиллерии на Северном Кавказе привлечено более 4 тыс. военнослужащих и около 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Лагерный сбор артиллеристов 58-й общевойсковой армии продлится до 27 марта.

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