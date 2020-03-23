23.03.2020 (10:22)
Экипажи кораблей и подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к выполнению задач в рамках КШУ в Дагестане
Экипажи кораблей и подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к выполнению задач в рамках командно-штабного учения с объединениями Южного военного округа.
Личный состав соединений и воинских частей флотилии отработал загрузку запасов на корабли и автомобильный транспорт, а подразделения отдельного полка морской пехоты приготовились к совершению марша на полигоны Аданак и Турали.
В ходе выдвижения подразделениям морской пехоты предстоит отработать вводные по отражению нападения условного противника, выполнить мероприятия по разминированию местности и проделыванию проходов в минных полях, организовать обеспечение личного состава водой и продовольствием на привалах.
Армейская авиация, приданная подразделениям флотилии, обеспечит прикрытие войск на маршрутах выдвижения, десантирование личного состава, ведение воздушной разведки, а также нанесение авиационных ударов по наземным целям противника.
При проведении учения основное внимание будет уделено правильному принятию решений всех органов управления в критических ситуациях с применением современной автоматизированной системы управления.
Командиры и штабы в сложной и быстроменяющейся обстановке отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных в ходе боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.
В местах проведения розыгрышей боевых действий подразделения отработают основные вопросы организации различных видов боя на местности как днем, так и ночью.
В КШУ задействовано более 2 тыс. военнослужащих КФл и около 200 единиц боевой техники и вооружения.