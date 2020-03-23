23.03.2020 (10:19)

Водители ЮВО в Ставропольском крае отработали уход от авиаудара

На автодроме и танкодроме полигона Николо-Александровский Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае водители автомобилей и механики-водители гусеничной техники отработали нормативы по вождению автобронетехники в экстремальных условиях авиационной атаки условного противника.

Водители преодолели различные препятствия и заграждения на бронеавтомобилях КамАЗ, «Урал», УАЗ и танках Т-72Б3, стоящих на вооружении в частях и соединениях армии, выполнили упражнения по вождению и буксированию полуприцепов в ограниченных проездах.

Занятия проводятся в рамках боевой подготовки и позволяют выявить лучших водителей для дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли».

Кроме того, военные водители отработали навыки управления техникой при нанесении авиационных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В ходе занятий водители танков выполнили приемы маневрирования на скоростной трассе, совершили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности.

В последующем пройдут занятия по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий. На протяжении всего маршрута трасы подразделение разведки будет имитировать условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрыв пакеты и холостые патроны.

Всего в практических занятиях по вождению принимают участие около 1тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 300 единиц техники

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