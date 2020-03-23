23.03.2020 (09:27)

На горном полигоне «Раевский» под Новороссийском завершился чемпионат ВДВ по горному троеборью

На горном полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения завершился чемпионат Воздушно-десантных войск по горному троеборью. За победу в состязаниях боролись военнослужащие в составе сборных от подразделений всех соединений ВДВ, предназначенных для действий в высокогорной местности.

Чемпионат по горному троеборью включает в себя три этапа. Участники состязались в скалолазании (индивидуальное лазание и парное лазание в связках), преодолении горной полосы препятствий и марш-броске на 5 км со стрельбой из автомата АК-74М.

Основной целью чемпионата являлось совершенствование уровня горной подготовки военнослужащих, привлекаемых для выполнения задач в горной и высокогорной местности.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, на втором месте горные десантники, представлявшие Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, третье место заняла команда Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Победители были награждены грамотами, медалями и кубками.

Всего в чемпионате приняло участие более 40 военнослужащих в составе 10 команд.

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