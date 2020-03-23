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23.03.2020 (09:05)

Экипажи ВВО проходят спортивный этап «Танкового биатлона»

На полигоне «Борзя Новая» в Забайкальском крае прошел очередной соревновательный день окружного этапа конкурса «Танковый биатлон», в котором принимают участие лучшие танковые экипажи всего Восточного военного округа.

На спортивном этапе танкисты из Бурятии, Забайкалья, Амурской области, Приморья и Сахалинской области пробежали «стометровку», преодолели лабиринт, стенное ограждение, разрушенную лестницу, колодец с ходом сообщения, 30-метровый рукоход, переползли под колючей проволокой на скорость с ящиком для боеприпасов весом 25 килограмм.

Как рассказали сами танкисты, – спортивный этап составлен из препятствий, которые реально встретить в настоящем бою. Без хорошей физической подготовки можно просто не выдержать высоких нагрузок на организм.

По итогам соревнований лучший результат показал танковый экипаж из Бурятии. На втором месте танкисты из Забайкалья. Третий результат за командой представляющей общевойсковое объединение, дислоцируемое в Сахалинской области. 

В ближайшее время спортивный этап продолжится уже для экипажей БМП-2 в рамках проведения конкурса «Суворовский натиск».   

Справочно:

В окружных этапах конкурсов среди танковых и мотострелковых подразделений участвует 30 экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2, ранее одержавших победу на вторых этапах конкурсов в своих объединениях.

Победители окружных этапов представят ВВО на Всеармейских играх Арми-2020.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Танковый биатлон , Восточный военный округ
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