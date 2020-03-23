23.03.2020 (08:56)

Совместное учение саперов и специалистов РЭБ и БПЛА ВВО прошли в Приамурье

На полигонах в Амурской области проведено учение с инженерно-саперными подразделениями по разминированию маршрутов движения колонн техники войск во время совершения многокилометровых маршей. Особенностью учения явилось применение новых способов быстрого обнаружения засад и разминирования фугасов с привлечением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств беспилотной летательной авиации (БПЛА).

В ходе практической части проводимого учения саперам была поставлена задача менее чем за сутки провести разминирование нескольких маршрутов расстоянием более 100 километров каждый, для совершения быстрой переброски тактических групп. Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, для усиления саперных подразделений были выделены расчеты беспилотной авиации «Орлан-10» и средства РЭБ «Лесочек».

Специалисты провели воздушную разведку, определив безопасные маршруты, потенциально опасные места, обнаружив диверсионно-разведывательные группы условного противника. По определенным маршрутам впереди колон войск выдвинулись передовые инженерно-саперные группы на БТР-80 с активными станциями постановки помех радиостанциям и управляемым взрывным устройствам.

В местах обнаружения опасности саперы проводили оперативное разминирование участков с применением современных защитных костюмов ОВР-2 «Сокол» и миноискателей «Коршун». Попутно саперы отработали отражение нападений диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Новые приемы проведения быстрой инженерно-саперной разведки позволили выполнить задачи переброски войск в установленные сроки и в целом показали большое преимущество перед способами разминирования применяемыми ранее.

Маневры проводились в рамках полевого выхода инженерных войск и серии ротных тактических учений. Всего в мероприятии было задействовано более 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники.

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