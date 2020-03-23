23.03.2020 (08:20)
На Черноморском флоте завершено формирование экипажей новых малых ракетных кораблей «Гайворон» и «Циклон»
На Черноморском флоте завершено формирование экипажей для строящихся на судостроительных заводах малых ракетных кораблей (МРК) «Гайворон» и «Циклон».
Экипажи укомплектованы офицерами и военнослужащими по контракту Черноморского флота (ЧФ) по соответствующим военно-учетным специальностям.
Военнослужащие, отобранные в состав экипажей новых кораблей, убыли для переподготовки в Учебный центр Военно-Морского Флота в г. Санкт-Петербург, где личному составу предстоит пройти общую корабельную подготовку и стажировку на предприятиях промышленности с целью изучения технических средств, корабельного оборудования и вооружения которые им предстоит эксплуатировать в дальнейшем.
После обучения военнослужащие будут направлены на судостроительный завод для освоения новых кораблей и их подготовке к приёму в состав Военно-Морского Флота.
МРК «Гайворон» является восьмым серийным кораблём серии «Буян-М». В составе Черноморского флота уже выполняют задачи корабли данного проекта: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».
МРК «Циклон» представляет серию «Каракурт». Корабль данного проекта станет первым в составе Черноморского флота, однотипные корабли входят только в состав Балтийского флота.