23.03.2020 (08:20)

На Черноморском флоте завершено формирование экипажей новых малых ракетных кораблей «Гайворон» и «Циклон»

На Черноморском флоте завершено формирование экипажей для строящихся на судостроительных заводах малых ракетных кораблей (МРК) «Гайворон» и «Циклон».

Экипажи укомплектованы офицерами и военнослужащими по контракту Черноморского флота (ЧФ) по соответствующим военно-учетным специальностям.

Военнослужащие, отобранные в состав экипажей новых кораблей, убыли для переподготовки в Учебный центр Военно-Морского Флота в г. Санкт-Петербург, где личному составу предстоит пройти общую корабельную подготовку и стажировку на предприятиях промышленности с целью изучения технических средств, корабельного оборудования и вооружения которые им предстоит эксплуатировать в дальнейшем.

После обучения военнослужащие будут направлены на судостроительный завод для освоения новых кораблей и их подготовке к приёму в состав Военно-Морского Флота.

МРК «Гайворон» является восьмым серийным кораблём серии «Буян-М». В составе Черноморского флота уже выполняют задачи корабли данного проекта: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

МРК «Циклон» представляет серию «Каракурт». Корабль данного проекта станет первым в составе Черноморского флота, однотипные корабли входят только в состав Балтийского флота.

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