23.03.2020 (05:16)

На Камчатке более 3 тыс. военнослужащих подали документы для участия в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем

Свыше 3 тыс. военнослужащих соединений Войск и сил на Северо-востоке России подали документы для участия в накопительно-ипотечной системе (НИС) обеспечения жильем.

3 отдел ФГКУ «Востокрегионжилье» в городе Петропавловск-Камчатский провел работу по проверке поступивших документов и включил в реестр участников НИС более 1300 человек, а также внес изменения на ещё 400 военнослужащих.

Начиная с 2019 года около 900 тихоокеанцев-участников НИС уже реализовали свое право на жилищное обеспечение за счет приобретения жилья путем заключения договора целевого займа с ФГУ «Росвоенипотека», получением накоплений в денежной форме и выплатой денежных средств, дополняющих накопления.

Средний размер получаемых накоплений для приобретения жилья в денежной форме составляет около 3 миллионов рублей. Их военнослужащие получают на свои личные расчетные счета.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице