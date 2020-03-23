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23.03.2020 (05:16)

На Камчатке более 3 тыс. военнослужащих подали документы для участия в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем

Свыше 3 тыс. военнослужащих соединений Войск и сил на Северо-востоке России подали документы для участия в накопительно-ипотечной системе (НИС) обеспечения жильем.

3 отдел ФГКУ «Востокрегионжилье» в городе Петропавловск-Камчатский провел работу по проверке поступивших документов и включил в реестр участников НИС более 1300 человек, а также внес изменения на  ещё 400 военнослужащих.

Начиная с 2019 года около 900 тихоокеанцев-участников НИС уже реализовали свое право на жилищное обеспечение за счет приобретения жилья путем заключения договора целевого займа с ФГУ «Росвоенипотека», получением накоплений в денежной форме и выплатой денежных средств, дополняющих накопления.

Средний размер получаемых накоплений для приобретения жилья в денежной форме составляет около 3 миллионов рублей. Их военнослужащие получают на свои личные расчетные счета.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Военная ипотека , Тихоокеанский флот
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