23.03.2020 (05:12)
На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота обстреляли снежные лавины
На Камчатке расчёты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.
Обстрел сопок и перевалов проводился на лавиноопасных направлениях из 120 миллиметровых минометов «Сани». Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении. В районах работы заранее было осуществлено предварительное оповещение и выставлено оцепление.
К мероприятию по обстрелу лавинных участков привлечено 5 единиц техники и около 20 военнослужащих.
Профилактические мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.