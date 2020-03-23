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23.03.2020 (05:12)

На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота обстреляли снежные лавины

На Камчатке расчёты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.

Обстрел сопок и перевалов проводился на лавиноопасных направлениях из 120 миллиметровых минометов «Сани». Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении. В районах работы заранее было осуществлено предварительное оповещение и выставлено оцепление.

К мероприятию по обстрелу лавинных участков привлечено 5 единиц техники и около 20 военнослужащих.

Профилактические мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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