23.03.2020 (04:44)

Военные метеорологи ВВО провели комплексную тренировку на востоке России

Специалисты гидрометеорологической службы Восточного военного округа провели комплексную тренировку по оперативному составлению метеосводки для полетов авиации и определению паводковой обстановки на водных бассейнах в зоне ответственности округа.

Особое внимание было уделено Арктической зоне. Военные метеорологи выполнили задачи с применением развернутого на мысе Шмидта современного мобильного автономного комплекса приема метеорологической информации «Сюжет-МБ».

В рамках практической части тренировки, расчеты выполнили нормативы по развертыванию подвижных метеорологических станций, в частности радиопеленгационных метеорологических комплексов «Улыбка-М».

Были выполнены мероприятия по получению метеоданных с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации, в том числе с использованием информации, полученной от орбитальных метеорологических спутников.

Помимо этого, военные метеорологи провели наблюдения за состоянием гидрологической обстановки в бассейнах рек на востоке России. Они собрали, приняли, проанализировали и распространили информацию по фактическому и прогнозируемому состоянию паводковой обстановки.

Специалисты определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность и атмосферное давление. Это наиболее актуальная информация для полетов авиации в северных широтах.

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