23.03.2020 (05:02)

Более 4,5 тысяч прыжков с парашютов выполнили военнослужащие спецна-за и морской пехоты ВВО

В текущем году в Восточном военном округе военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Тихоокеанского флота с начала текущего года совершили более 4,5 прыжков с парашютом.

Десантирование выполнялось из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 и самолётов АН-26 с применением современных парашютных систем «Арбалет-2».

Прыжки были осуществлены в диапазоне высот от 600 до 1200 метров с оружием. К мероприятиям также привлекались военнослужащие женщины, которые с успехом осваивают программу боевой подготовки.

Перед практическим выполнением прыжков с личным составом была проведена тщательная наземная подготовка. Первоначальные навыки десантирования отрабатывались под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, на специальных тренажерах отрабатывались все элементы прыжка и только после сдачи зачетов на допуск получили возможность подняться в небо.

В ходе практических тренировок, согласно программе воздушно-десантной подготовки, разведчикам предстоит получить навыки десантирования в полной боевой выкладке со штатным оружием, в том числе и в темное время суток.

Всего в рамках обучающего курса каждый военнослужащий должен выполнить не менее трех прыжков с парашютом.

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