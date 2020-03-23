23.03.2020 (04:10)

Начальник Генерального штаба вооружённых сил Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

При встрече первого самолета ВКС РФ с грузом оборудования и вирусологами для борьбы с эпидемией, на Итальянской авиабазе «Практика-ли-Маре» Начальник Генерального штаба вооружённых сил Итальянской республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь: «Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь».

Самолеты Ил-76 ВКС осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее г. Рим (Италия), для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская обл.) в Итальянскую Республику.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице