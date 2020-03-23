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23.03.2020 (07:01)

В соединении дальней авиации прошел отборочный этап конкурса «Уверенный прием - 2020»

В Саратовской области в соединении дальней авиации завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства специалистов связи «Уверенный прием-2020».

Перед участниками состязаний стояла задача выполнить настройку средств связи и передачу сигналов в условиях воздействия средств радиоподавления условного противника, отработать нормативы специальной и тактико-специальной подготовки по развертыванию средств связи.

Всего в первом этапе было задействовано 20 лучших военнослужащих из трех войсковых частей и управления соединения.

По итогам первого этапа военнослужащие набравшие большее количество баллов получили право побороться на следующем этапе соревнований проводимого на базе командования дальней авиации.

«Военнослужащие продемонстрировали, что постоянно совершенствуют свои теоретические знания и умело применяются их на практике, обеспечивая качественную, непрерывную и бесперебойную связь» - подчеркнул в ходе оглашения результатов заместитель начальника штаба соединения по связи и радиотехническому обеспечению гвардии майор Роман Мочалин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Уверенный прием , ВКС
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