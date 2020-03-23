23.03.2020 (02:00)

Летчики Астраханского авиацентра ВКС провели экскурсию на аэродроме для ветерана труда

В рамках 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне летчики Астраханского центра боевого применения истребительной авиации встретились с ветераном труда Василием Торопицыном. В свои 82 года пенсионер ведет активную патриотическую работу – рассказывает школьникам, студентам и военным о своем детстве в военный период.

В ходе встречи Василий Леонидович поделился с офицерами своим увлечением. Уже несколько лет он занимается сбором информации о жизни и подвиге нашего земляка дважды Героя Советского Союза, маршала авиации Николае Скоморохове. В память о встрече из семейного архива летчика-аса он передал защитникам Отечества уникальные документы и фотографии для музея воинской части.

«Незадолго до войны погиб мой отец, - рассказал Василий Торопицын, - вместе с мамой пришлось пройти через все испытания, которые принесли нам военные годы. Когда наступали голодные дни, я с друзьями собирал водяной орех чилим. Старался как можно больше найти, чтобы накормить маму». По словам ветерана, как только в городе объявляли воздушную тревогу, мать закутывала 5-летнего Василия в шерстяное одеяло, прижимала крепко к груди и бежала в укрытие. Им был большой подвал на улице Тургенева. Часами они прятались и ждали новостей, когда можно выйти из убежища и снова вернуться в свой дом.

В свою очередь летчики Воздушно-космических сил вручили сувениры и подарки для ветерана.

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