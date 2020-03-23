23.03.2020 (03:08)
На Северном Кавказе завершился чемпионат 58-й общевойсковой армии ЮВО по военному пятиборью
В Чечне завершился чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, по военному пятиборью.
В конкурсе приняло участие более 70 военнослужащих из воинских частей и соединений, дислоцированных в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Южной Осетии.
Военное пятиборье – военно-прикладной вид спорта, включающий преодоление полосы препятствий, выполнение стрельбы из автомата Калашникова, плавание вольным стилем, метание гранаты на точность и дальность, бег на 8 км по пересеченной местности.
Победители чемпионата общевойсковой армии примут участие в чемпионате ЮВО в мае с.г. Данные состязания проводятся в рамках Чемпионата ЮВО по военно-прикладным видам спорта.
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