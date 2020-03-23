23.03.2020 (03:00)

В российской военной базе ЮВО в Абхазии проведены семь конкурсов на лучших специалистов материально-технического обеспечения

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках отбора военнослужащих для участия в Армейских международных играх 2020 года, завершились семь конкурсов среди специалистов материально-технического обеспечения (МТО).

В мероприятиях, проводимых в пункте постоянной дислокации и на полигоне Нагвалоу, принимали участие около 150 военных специалистов МТО, было задействовано порядка 40 единиц специальной военной техники, в т.ч. бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ на базе бронетранспортеров БТР-80.

Состязания за звание лучшего в своем направлении специалиста МТО проводились более чем по 15 специальностям: военные повара, пекари, автомобилисты, специалисты службы горючего, ремонтники, метрологи, пожарные и другие специалисты продемонстрировали свое профессиональное мастерство.

В ходе конкурсов военнослужащим с применением штатной техники предстояло развернуть полевые заправочные пункты и осуществить заправку военной техники, подготовить к работе полевые кухни, провести ремонтные и эвакуационные работы.

В частности, военные специалисты ремонтных подразделений соединения выполнили задачи по обнаружению и устранению дефектов на боевых машинах и гаубицах, сдали нормативы по сборке-разборке с устранением заведомо внесенных неисправностей автомата АК-74, пистолета Макарова и ручного противотанкового гранатомета.

Около 50 победителей конкурсов далее будут бороться за право участия в Армейских международных играх в команде специалистов МТО ЮВО.

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