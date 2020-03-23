23.03.2020 (02:20)

Подразделения антитеррора морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по отражению нападения условного противника

В Дагестане с подразделениями антитеррора проведена тренировка по противодействию терроризму на базе подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав подразделений был поднят по сигналу дежурного по воинской части, блокировал и уничтожил условную незаконную вооруженную группу, проникшую на территорию военного городка и объекты части.

В ходе тренировки военнослужащие групп отработали различные вводные: эвакуацию раненого, ведение радиационной, химической разведки, разминирование участков местности и взрывного устройства. Также были выполнены тактические приёмы по передвижению боевых групп и ведение боя в составе боевых двоек.

Проведение тренировок позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений флотилии, повышается слаженность и умение военнослужащих действовать уверенно при выполнении задач, связанных с антитеррористической деятельностью.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице