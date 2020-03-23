Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2020 (02:20)

Подразделения антитеррора морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по отражению нападения условного противника

В Дагестане с подразделениями антитеррора проведена тренировка по противодействию терроризму на базе подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав подразделений был поднят по сигналу дежурного по воинской части, блокировал и уничтожил условную незаконную вооруженную группу, проникшую на территорию военного городка и объекты части.

В ходе тренировки военнослужащие групп отработали различные вводные: эвакуацию раненого, ведение радиационной, химической разведки, разминирование участков местности и взрывного устройства. Также были выполнены тактические приёмы по передвижению боевых групп и ведение боя в составе боевых двоек.

Проведение тренировок позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений флотилии, повышается слаженность и умение военнослужащих действовать уверенно при выполнении задач, связанных с антитеррористической деятельностью.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В войсках 49 армии ЮВО на Кубани и Ставрополье прошли масштабные противодиверсионные тренировки
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл учение в Средиземном море
На Черноморском флоте прошёл конкурс среди коков, поваров и пекарей «Армейский запас»
Моряки Каспийской флотилии в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020» провели плановую тренировку

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false