23.03.2020 (01:50)

В войсках 49 армии ЮВО на Кубани и Ставрополье прошли масштабные противодиверсионные тренировки

В соединениях и воинских частях 49 армии Южного военного округа в Ставропольском крае и на Кубани состоялись масштабные тренировки подразделений противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе практической части занятий были выполнены задачи по организации противодиверсионных действий, блокированию и ликвидации условных диверсантов, оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач.

Военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток нападения на военные объекты.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также задействованы бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», современные бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3.

Помимо этого, личный состав штурмовых групп выполнил эвакуацию условно раненых военнослужащих, мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.

К участию в тренировках было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.

Подобные тренировки позволяют повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию диверсионным действиям.

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