23.03.2020 (00:15)

Первые самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Первые самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия).

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 22 марта с.г., помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.

По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

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