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22.03.2020 (23:28)

Более 400 курсантов и офицеров старейшего вуза Минобороны прибыли в Москву для участия в Параде Победы на Красной площади

Более 400 курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии прибыли в Москву для участия в военном Параде, посвящённом 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

С декабря 2019 года подготовка парадного расчета проходила в пункте постоянной дислокации. С курсантами проводились тренировки по строевой подготовке в составе шеренг, рот и батальонов.

Всего в военном Параде примут участие более 15000 человек и будет задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые, 150 самолетов и вертолетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Артиллерия , Военное образование , Военные парады , Сухопутные войска
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