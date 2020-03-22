22.03.2020 (22:00)

Военные психологи соединений и воинских частей РВСН продолжают психологическое сопровождение военнослужащих

Специалисты-психологи соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) применяют в работе современные методики и тренировки, в частности проводятся групповые социально-психологические тренинги, направленные на сплочение воинских коллективов и обучение приемам взаимопомощи в различных ситуациях.

Изучение проводится с использованием психологических тестов, бесед, наблюдений, на основе полученных результатов разрабатываются рекомендации для индивидуальной работы с военнослужащими по призыву.

Всего с начала текущего года психологи соединений и воинских частей РВСН провели изучение более 12 тысяч военнослужащих в рамках психологического сопровождения.

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач. Для формирования психологической устойчивости к стресс-факторам применяются психологические тренинги, в том числе проводятся идеомоторные упражнения и аутогенные тренировки.

Проводимые мероприятия направленны на повышение личной психологической подготовленности военнослужащего и умение правильно реагировать в различных ситуациях.

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