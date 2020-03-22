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22.03.2020 (21:11)

Экипаж новейшего корабля противоминной обороны ВМФ «Яков Баляев» завершил обучение в Объединенном Учебном Центре ВМФ России в Санкт-Петербурге

Экипаж новейшего серийного корабля противоминной обороны  проекта 12700 «Яков Баляев» завершил полный цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и пройдет дальнейшую подготовку на кораблях противоминной обороны этого типа, которые уже входят в состав Балтийского флота.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 строятся для ВМФ России в соответствии с контрактом на   Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация»)   Корабли  имеют  уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Церемония закладки корабля ПМО «Яков Баляев» состоялась 26 декабря 2017 года. Своё имя корабль получил в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской воны Якова Илларионовича Баляева. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 «Александрит», заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Головной корабль серии «Александр Обухов» был передан ВМФ РФ в 2016 году.   

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, при этом, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

«Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения  ощутимо повысят эффективность  потенциала  минно-тральных сил флотов ВМФ России. Планируется построить несколько десятков кораблей ПМО проекта 12700. По своим характеристикам они не имеют аналогов в мире», - ранее отмечал    Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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