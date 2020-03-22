22.03.2020 (21:04)
Сборная Северного флота вышла в плей-офф чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой
Сборная Северного флота вышла в плей-офф чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой.
Североморцы провели пятнадцать хоккейных матчей, не проиграв ни одну игру.
На протяжении хоккейного чемпионата сборная Северного флота занимала лидирующую позицию, забив в ворота соперников более 130 шайб.
Во встрече с хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска североморцы, забив 19 шайб, установили рекорд этого сезона по забитым за матч шайбам.
Игры чемпионата проходят в городах Полярные Зори, Апатиты, Оленегорск и Мурманск.
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