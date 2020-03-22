22.03.2020 (20:58)

Под Самарой мотострелков проверили на стрессоустойчивость

В мотострелковой бригаде Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, с личным составом провели занятия по поддержанию у военнослужащих высокой психологической устойчивости и способности переносить нагрузки в сложной стрессовой обстановке.

В ходе мероприятий, в которых принимало участие более 100 мотострелков, было отработано прохождение психологической полосы препятствий, на которой военнослужащие прошли горящую стену, макет разрушенного моста, а также провели схватки с условным противником. При этом они продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения.

Данные занятия нацелены на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях.

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