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22.03.2020 (20:50)

В Амурской области артиллерийские разведчики применили современный комплекс «Улыбка» с запуском радиозонда в стратосферу

На полигоне в Амурской области разведчики артиллерийского соединения Восточного военного округа применили современный радиопеленгационный метеорологический комплекс «Улыбка» для сбора информации для стрельбы.

Расчет комплекса подготовил оборудование к работе и произвел практический пуск радиозонда на расстояние около 40 километров от поверхности земли. С помощью радиозонда были собраны данные о температуре, влажности, скорости ветра в разных слоях атмосферы для определения поправок для стрельбы дальнобойной артиллерии.

Применение комплекса позволило быстро собрать необходимую информацию и произвести её анализ для исходных установок точной стрельбы САУ «Малка» и «Гиацинт».

Маневры проводятся на полигоне «Трехречье» в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения ВВО. К ним привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и техники

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ
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