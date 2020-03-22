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22.03.2020 (20:42)

Военнослужащие ВВО проводят «Уроки мужества» в школах Республики Бурятия

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, посетили подшефные школы, где провели с учащимися «Уроки мужества», посвященные подвигам солдат, защищавших Отечество во времена Великой Отечественной войны.

Офицеры в преддверии 75-летия Победы рассказали ребятам о значимых подвигах советских солдат, которые ценой своей жизни совершили героические подвиги и удостоились высших государственных наград.

Помимо этого, юнармейцам напомнили о современных военных конфликтах, в которых военнослужащие из Бурятии с достоинством и честью выполняли воинский долг.

Также во время встреч со школьниками командование соединений и воинских частей поведали о буднях военнослужащих, особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы Минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Восточный военный округ
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