22.03.2020 (20:05)
Седьмой самолет Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием вылетел в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Седьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская обл.) в Итальянскую Республику.
Самолеты Ил-76 ВКС осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее г. Рим (Италия), для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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