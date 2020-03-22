22.03.2020 (20:05)

Седьмой самолет Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием вылетел в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Седьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская обл.) в Итальянскую Республику.

Самолеты Ил-76 ВКС осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее г. Рим (Италия), для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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