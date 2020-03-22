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22.03.2020 (20:03)

В танковом соединении ВВО в Бурятии прошел день открытых дверей

Более 25 юнармейцев посетило танковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, в рамках дня открытых дверей.

На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения, рассказали о ее технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчетов, их основные функции.

После этого, в комнате боевой славы соединения участникам акции были продемонстрированы уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.

Во время встречи с юнармейцами офицеры соединения рассказали об особенностях военной профессии,  разъяснили порядок поступления в вузы Минобороны России.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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