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22.03.2020 (17:58)

В Бурятии завершился отборочный этап соревнования огнеметчиков «Белое солнце»

На полигоне «Онохой» в Республике Бурятия прошли отборочные соревнования нового конкурса Армейских международных игр «Белое солнце» среди огнеметных подразделений Восточного военного округа.

Участники состязались в мастерстве ведения огня из 93-миллиметровых реактивных пехотных огнеметов «Шмель» по бронированным целям и укрытиям условного противника.

Огнеметчики также преодолели огненно-штурмовую полосу, выполнили нормативы по вождению специальных машин войск РХБ защиты, приведению вооружения к бою, занятию рубежей для огнеметания с ходу.

В ходе двух этапов конкурса были отобраны расчёты, показавшие самую высокую результативность.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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