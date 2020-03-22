22.03.2020 (17:58)

В Бурятии завершился отборочный этап соревнования огнеметчиков «Белое солнце»

На полигоне «Онохой» в Республике Бурятия прошли отборочные соревнования нового конкурса Армейских международных игр «Белое солнце» среди огнеметных подразделений Восточного военного округа.

Участники состязались в мастерстве ведения огня из 93-миллиметровых реактивных пехотных огнеметов «Шмель» по бронированным целям и укрытиям условного противника.

Огнеметчики также преодолели огненно-штурмовую полосу, выполнили нормативы по вождению специальных машин войск РХБ защиты, приведению вооружения к бою, занятию рубежей для огнеметания с ходу.

В ходе двух этапов конкурса были отобраны расчёты, показавшие самую высокую результативность.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице