22.03.2020 (19:44)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва прибыли в город Каргат

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыли в город Каргат Новосибирской области.

Участников перехода на главной площади города торжественно встретили представители администрации и местные жители. Все присутствующие почтили память павших войнов в Великой Отечественной войне минутой молчания, затем возложили цветы к Вечному огню монумента Славы.

В годы Великой Отечественной войны колхозы Каргатского района собирали средства для боевой авиаэскадрильи «За Родину», организовывали сбор подарков и теплых вещей для бойцов Красной Армии. С первых дней войны жители Каргата и района активно участвовали в создании фонда обороны страны.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

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