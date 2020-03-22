22.03.2020 (18:34)

В Алтайском крае завершился второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На полигоне в Алтайском крае завершился второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» среди военнослужащих 41 общевойсковой армии Центрального военного округа(ЦВО).

В ходе проведения состязаний военные медики показали свои навыки по оказанию первой медицинской помощи, где участники должны были оперативно остановить кровотечение условно раненого, а также вынести его с поля боя используя специальное снаряжение. Кроме этого, особое внимание судейской коллегии уделялось владению огнестрельным оружием и на навыки военнослужащих в преодолении полосы препятствий.

В составе команд медицинские работники использовали военную технику для поиска и перевозки пострадавшего. В зачет шло время, потраченное на обнаружение условно раненого, навыки вождения медицинским автомобилем в условиях бездорожья и оказание первой медицинской помощи.

По итогам окружных соревнований, которые пройдут в апреле 2020 г. на полигоне «Чебаркуль», лучшие команды войдут в сборную ЦВО и выступят на всеармейском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета» на базе Военно-медицинской Академии в Санкт-Петербурге.

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