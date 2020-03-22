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22.03.2020 (17:36)

В ходе учений в Хабаровском крае мотострелки ВВО отразили нападение условного противника на воинскую часть

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, с военнослужащими подразделения противодействия терроризму проведена тренировка по отражению нападения на воинскую часть.

В ходе практических действий была смоделирована тактическая обстановка, в ходе которой нападающие пытались захватить одно из зданий воинской части.

Военнослужащие подразделения антитеррора провели блокирование нападавших и осуществили огневое поражение под прикрытием группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» и бронетранспортерах БТР-80 с использованием дымовых завес.

В ходе учебного боя большая часть  нападавших была  уничтожена, остальные были задержаны и переданы сотрудникам военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Антитеррор , Восточный военный округ
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